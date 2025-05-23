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23 мая, 07:49

«Роскосмос»: Ту-204-300 совершил первый рейс в аэропорт космодрома Восточный

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 в аэропорту космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос / Космический центр «Восточный»

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 в аэропорту космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос / Космический центр «Восточный»

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 совершил первый рейс в аэропорт космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 совершил первый рейс в аэропорт космодрома Восточный. Видео © Telegram / Роскосмос

«Первым официальным рейсом на Восточный прибыла делегация «Роскосмоса» во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым», — говорится в сообщении.

По традиции борт встретили салютом из воды в виде арки.

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 в аэропорту космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос / Космический центр «Восточный»

Самолёт «Роскосмоса» Ту-204-300 в аэропорту космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос / Космический центр «Восточный»

Взлётно-посадочная полоса аэропорта начала работу 14 мая. Благодаря этому доставлять космические аппараты на Восточный можно будет напрямую авиатранспортом, что уменьшит время транспортировки.

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Ранее в «Роскосмосе» назвали предварительную дату старта корабля «Прогресс МС-31» к МКС. В настоящее время завершились проверки корабля в безэховой камере, где он был помещён в специальное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом.

Никита Никонов
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