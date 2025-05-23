Орущего младенца пытались спасти в Москве, но он оказался записью на планшете

В московском районе Хорошёво-Мнёвники бдительные соседи, обеспокоенные двухчасовым плачем ребёнка, обратились за помощью к спасателям. Предполагая, что в квартире случилось что-то неладное, они вызвали экстренные службы, которые взломали дверь. Однако как пишет SHOT, внутри никого не оказалось.

А ранее Life.ru рассказывал, как «жена подполковника» из Новогиреево терроризирует соседей песнями Анны Асти по ночам. Женщина, не стесняясь в выражениях, оскорбляет окружающих, называя их «ипотечными тварями» и бравируя своим положением. Утверждая, что ей всё дозволено, она лишает покоя весь район, её громкие выходки слышны даже в соседних зданиях. Несмотря на жалобы, управу на нарушительницу найти не могут: управляющая компания перекладывает ответственность на участкового, а штрафы, выписанные последним, остаются без внимания.