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23 мая, 10:33

В Краснодаре пациент частной клиники сломал врачу палец из-за отказа сделать МРТ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Краснодаре разгорелся скандал в частной медицинской клинике. Пациент, Шамиль Магомадов, пришёл на приём, но в итоге сломал палец одному из врачей. Причиной конфликта стал отказ в проведении МРТ.

Как пишет Kub Mash, Магомадов начал ссору с медицинским персоналом, в ответ на агрессивное поведение ему отказали в предоставлении услуг. Это лишь усугубило ситуацию. Возмущённый мужчина перешёл к оскорблениям, обвиняя врачей в «нацизме», и в итоге спровоцировал драку. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

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А ранее в Татарстане произошёл возмутительный инцидент: медсестра проявила вопиющую некомпетентность и жестокость по отношению к пациенту. Она оскорбила молодого человека, показав ему непристойный жест, и пнула его. Парню в тот момент было очень плохо — его одолевала паническая атака и головокружение. По его мнению, причиной такого обращения стало ошибочное предположение медперсонала о его наркотической зависимости. Несмотря на произошедшее, медицинская сестра не принесла извинений.

Николь Вербер
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