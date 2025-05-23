В Краснодаре пациент частной клиники сломал врачу палец из-за отказа сделать МРТ

В Краснодаре разгорелся скандал в частной медицинской клинике. Пациент, Шамиль Магомадов, пришёл на приём, но в итоге сломал палец одному из врачей. Причиной конфликта стал отказ в проведении МРТ.

Как пишет Kub Mash, Магомадов начал ссору с медицинским персоналом, в ответ на агрессивное поведение ему отказали в предоставлении услуг. Это лишь усугубило ситуацию. Возмущённый мужчина перешёл к оскорблениям, обвиняя врачей в «нацизме», и в итоге спровоцировал драку. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.