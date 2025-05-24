Ядерная бомба B61-13: чем опасна новая термоядерная бомба США и грозит ли она России США запускают в производство ядерную авиабомбу B61-13. Что известно о её мощности (360 Кт), точности и возможной угрозе для России? Анализ, мнения экспертов и расстановка сил. 24 мая, 11:00 Что известно о новой ядерной бомбе США B61-13. Обложка © Wikipedia / U.S. Department of Energy

США запускают в серию B61-13 — самую мощную версию ядерной авиабомбы

Соединённые Штаты приступают к массовому производству модернизированной термоядерной бомбы B61-13 — новой версии легендарной серии B61, стоящей на вооружении ещё с 1960-х годов. Об этом заявила Тереза Роббинс, и. о. главы Национального управления ядерной безопасности США (NNSA). Первые экземпляры B61-13 появятся уже в мае 2025 года.

Зачем Пентагон обновляет ядерный арсенал?

В Министерстве обороны США подчёркивают, что B61-13 не увеличит общий ядерный арсенал, но заменит более старые модификации, включая B61-7. Разработка, как заявляют официальные лица, стала ответом на «меняющиеся угрозы глобальной безопасности», хотя напрямую о России или Китае не говорится.

По словам Джона Пламба, помощника министра обороны по космосу и ядерной политике, новая бомба даст США «гибкость в стратегическом сдерживании».

Технические характеристики B61-13

Новой бомбой США намерены заменить устаревший арсенал. Фото © Wikipedia / US Air Force

Мощность: до 360 килотонн — в 24 раза выше бомбы, сброшенной на Хиросиму (15 кт).

Длина: 3,58 м; масса: около 320 кг.

Точность: круговое вероятное отклонение — 30 метров.

Наведение: инерциальная система и управляемое хвостовое оперение (как у B61-12).

Основные носители — стратегические бомбардировщики B-52, B-2 и новейший B-21 Raider, а также истребители-бомбардировщики F-15, F-16 и другие.

По мнению экспертов, B61-13 может полностью заменить устаревшую мегатонную B83 (1,2 Мт), критикуемую даже внутри США.

Угроза для России: реальность или провокация?

Некоторые западные СМИ, включая Daily Mail, уже смоделировали сброс B61-13 на Москву и Санкт-Петербург. Согласно этим моделям, жертвами могли бы стать сотни тысяч человек. Однако эксперты уверены: сброс такой бомбы невозможен, так как российская ПВО не даст ни одному носителю подойти к целям.

Как подчёркивает Павел Созинов, генконструктор ВКО «Алмаз-Антей», любые самолёты — стелс или нет — надёжно фиксируются и уничтожаются российскими ЗРК.

Реальный баланс сил: Россия против США

Пока США делают ставку на модернизацию ядерного оружия времён холодной войны, Россия активно развивает гиперзвуковое вооружение и системы с ложными целями и РГЧ. На этом фоне даже американские сенаторы признают: их арсенал устарел.

Сенаторы Роджер Уикер и Дебра Фишер прямо указали: у России преимущество «10 к 1» по тактическому ЯО и крылатым ракетам.

Где будут размещены B61-13?

Новые боеголовки США намерены разместить в Европе. Фото © Wikipedia / United States Department of Defense

Предположительно — в Европе, на тех же базах, где хранятся B61-12:

Бельгия (Kleine Brogel)

Нидерланды (Volkel)

Италия (Aviano, Ghedi)

Германия (Büchel)

Эти объекты автоматически попадают в список целей на случай конфликта с Россией.

Авторы Илья Пушкарев