Украина не может позволить США выйти из конфликта с Россией, так как Киев нуждается в американской помощи. С таким заявлением выступил Михаил Подоляк, советник офиса Владимира Зеленского.

«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины», — сказал Подоляк порталу Point.

После этого он продолжил рассказывать страшную сказку о том, что Россия якобы представляет угрозу для стран Европы.