«Мы не позволим!: В офисе Зеленского сделали наглое заявление о желании США выйти из конфликта
Советник ОПУ Подоляк: Киев не может позволить США выйти из конфликта
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Украина не может позволить США выйти из конфликта с Россией, так как Киев нуждается в американской помощи. С таким заявлением выступил Михаил Подоляк, советник офиса Владимира Зеленского.
«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины», — сказал Подоляк порталу Point.
После этого он продолжил рассказывать страшную сказку о том, что Россия якобы представляет угрозу для стран Европы.
В последние месяцы власти США неоднократно заявляли о своём возможном выходе из украинского урегулирования в случае, если не будет достигнуто прогресса. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон потратил на Киев невероятные 350 миллиардов долларов, которые Владимир Зеленский забрал у Джо Байдена «как конфетку у ребёнка».