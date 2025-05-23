Метро Петербурга требует 67 млн с террористов, организовавших подрыв в 2017 году
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Петербургский метрополитен затребовал выплату в 67 миллионов рублей с террористов, устроивших взрыв подземки в 2017 году. Иск зарегистрирован Ленинским районным судом, сообщила глава объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
«Совершённым преступлением истцу причинён материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей. Материалы дела переданы судье», — написала она.
Напомним, взрыв в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Теракт унёс жизни 16 человек и самого подрывника. В декабре 2019 года были осуждены 11 человек, чью причастность к организации взрыва доказало следствие.