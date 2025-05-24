Четырёхлетний Игорь после трёх операций на сердце готовится к финальной — самой сложной
Четырёхлетний Игорь перенёс три операции на сердце, но ему предстоит ещё одна
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Четырёхлетний Игорь – воплощение детской энергии, но за этой активностью скрывается редкий врожденный порок сердца: единственный желудочек и отсутствие межжелудочковой перегородки. Это вызывает хроническое кислородное голодание и быструю утомляемость. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Операции на сердце. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
«Он самый активный. Всё ему интересно. Куда папа – туда и он. Папа в магазин – он тоже. Он быстро собирается. Готов в поход куда угодно!», – говорит отец Игоря – Спартак Гороховцев.
Родившись недоношенным, мальчик провел месяцы в реанимации. Петербургские врачи уже провели три сложнейшие операции, но финальный этап спасения – в Бостоне. Кардиохирург Педро дель Нидо готов восстановить анатомию сердца Игоря, достроив недостающую перегородку.
Стоимость этого шанса на полноценную жизнь – более 32 миллионов рублей. Время на исходе: подобные вмешательства критически важны до четырёх лет. Благотворительный фонд «Алёша» собирает средства на операцию, которая подарит Игорю будущее без ограничений.
Ранее врачи спасли мальчика с крупной гематомой в кишечнике, которая появилась у него после неудачного падения на подлокотник дивана во время игры. Примечательно, что первое время после инцидента его ничто не беспокоило.