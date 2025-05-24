Рыжеволосая модель не извинилась за убийство мужа и обвинила его в насилии

По данным из судебных материалов по делу Лилии Судаковой, некогда блиставшей на страницах глянцевых журналов и ныне отбывающей семилетний срок за убийство своего мужа, она так и не раскаялась в содеянном. Также виновная не предприняла попыток извиниться перед потерпевшей стороной.

«В апелляционной жалобе потерпевшая … указывает, что обвиняемая Судакова Л.Р. своей вины не признала, не раскаялась в содеянном, извинения не принесла», — сказано в материалах дела, передаёт РИА «Новости».

Однако в приговоре суда указана обратная информация. Представитель потерпевшей, как указано в документах, обратил внимание на то, что в ходе судебного процесса Судакова отозвала свою явку с повинной, настаивая на том, чтобы данный факт не принимался во внимание при определении меры наказания.

Согласно свидетельским показаниям самой Судаковой, её муж совершал против неё насильственные действия — как физического, так и морального, а также сексуального характера на протяжении трёх лет из четырёх лет их совместной жизни. Помимо этого, она указала на неоднократные угрозы убийством, первый случай физического воздействия до свадьбы, а также на злоупотребление супругом алкоголем и наркотиками.

Примечательно, что в документах уголовного дела отсутствуют какие-либо подтверждения фактов насилия в виде обращений в полицию, медицинские или судебные органы. По словам Судаковой, она не предпринимала никаких шагов из-за страха и привязанности к мужу.