Рыжеволосая модель не извинилась за убийство мужа и обвинила его в насилии
Осуждённая на семь лет за убийство мужа модель Судакова не раскаялась
Лилия Судакова. Обложка © Х / bzzzzzpchola
По данным из судебных материалов по делу Лилии Судаковой, некогда блиставшей на страницах глянцевых журналов и ныне отбывающей семилетний срок за убийство своего мужа, она так и не раскаялась в содеянном. Также виновная не предприняла попыток извиниться перед потерпевшей стороной.
«В апелляционной жалобе потерпевшая … указывает, что обвиняемая Судакова Л.Р. своей вины не признала, не раскаялась в содеянном, извинения не принесла», — сказано в материалах дела, передаёт РИА «Новости».
Однако в приговоре суда указана обратная информация. Представитель потерпевшей, как указано в документах, обратил внимание на то, что в ходе судебного процесса Судакова отозвала свою явку с повинной, настаивая на том, чтобы данный факт не принимался во внимание при определении меры наказания.
Согласно свидетельским показаниям самой Судаковой, её муж совершал против неё насильственные действия — как физического, так и морального, а также сексуального характера на протяжении трёх лет из четырёх лет их совместной жизни. Помимо этого, она указала на неоднократные угрозы убийством, первый случай физического воздействия до свадьбы, а также на злоупотребление супругом алкоголем и наркотиками.
Примечательно, что в документах уголовного дела отсутствуют какие-либо подтверждения фактов насилия в виде обращений в полицию, медицинские или судебные органы. По словам Судаковой, она не предпринимала никаких шагов из-за страха и привязанности к мужу.
Напомним, что инцидент, приведший к трагедии в семье Судаковых, произошёл в 2022 году, когда супруг известной модели привёл в их съёмную квартиру незнакомку и начал уделять ей излишнее внимание. Лилия, охваченная ревностью, столкнулась с физическим насилием со стороны мужа. В порыве бурных эмоций Судакова нанесла удар ножом в грудь своему супругу, но затем, осознав произошедшее, незамедлительно попыталась оказать ему первую помощь и вызвала бригаду скорой помощи. Мужчина скончался в больнице, и в отношении девушки было инициировано уголовное преследование по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За это преступление фотомодель была приговорена к тюремному заключению сроком в 7 лет. Позднее Life.ru выяснил, что в отношениях пары ревность, по сути, выступала элементом, поддерживающим «драйв».