Командованию Вооружённых сил Украины (ВСУ) безразлична судьба своих бойцов. Тела тысяч украинских военных разбросаны по периметру курского приграничья, их никто не забирает. Солдат ВСУ отправляли в бой как пушечное мясо, их судьба никого не интересовала. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«У них [ВСУ] тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями. Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».