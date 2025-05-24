Курское приграничье усеяно трупами солдат ВСУ, которых отправляли в бой как пушечное мясо
Алаудинов: В курском приграничье разбросаны тела тысяч бойцов ВСУ
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Командованию Вооружённых сил Украины (ВСУ) безразлична судьба своих бойцов. Тела тысяч украинских военных разбросаны по периметру курского приграничья, их никто не забирает. Солдат ВСУ отправляли в бой как пушечное мясо, их судьба никого не интересовала. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«У них [ВСУ] тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями. Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что командиры ВСУ отправляют в Киев ложные отчёты об обстановке в Курской области. Украинские подразделения якобы продолжают удерживать позиции на приграничных рубежах и эффективно сдерживают действия Армии России. Однако эта информация не соответствует действительности: все населённые пункты, где ранее находились украинские силы, в настоящее время находятся под контролем РФ.