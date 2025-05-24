«Всё бросают»: Стало известно о бегстве бойцов ВСУ с позиций в Запорожской области
РИАН: Боевики ВСУ бегут с позиций у Малых Щербаков Запорожской области
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Украинские боевики начали покидать позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА «Новости» боец российской группировки «Днепр» с позывным Макс. По его словам, ВСУ отступают без боя — бросают снаряжение и продовольствие, не оказывая сопротивления.
«Работаем на направлении Малые Щербаки. <...> Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Всё бросают и уходят. Не было такого, чтобы <...> держались», — сказал он.
Разведчик добавил, что, несмотря на активность украинских дронов в воздухе, российские бойцы справляются с задачами и уверенно удерживают контроль над направлением.
Малые Щербаки находятся на фланге логистического узла ВСУ в Орехове — крупном пункте снабжения на запорожском фронте.
Ранее стало известно, что российские военные применяют на передовой новую тактику. Суть стратегии — в трёх последовательных этапах: сначала наземное наступление фиксирует позиции ВСУ, затем дроны блокируют пути отхода, а финальные удары наносятся планирующими авиабомбами. Эксперты отмечают: украинские бойцы оказываются в ловушке, где укрепления не спасают от ударов, а попытки мобильного маневра становятся смертельно опасными.