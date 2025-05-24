В МВД предупредили российские школы и вузы о штрафах за приём детей нелегалов
МВД: Вузам и школам грозят штрафы до 500 тысяч рублей за приём детей нелегалов
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Российские школы и университеты могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за зачисление учащихся, чьи родители включены в официальный список лиц, подлежащих контролю. Данная информация была подтверждена полковником полиции Еленой Климовой из Главного управления по вопросам миграции МВД России в интервью радио «Милицейская волна».
В указанный реестр попадают иностранцы, нарушившие миграционное законодательство страны. Как следствие, их дети не имеют права обучаться в российских образовательных учреждениях, а оказание услуг таким категориям граждан влечёт за собой наложение штрафов на юридические лица.
По словам Климовой, работники российских школ и вузов, принимая на обучение детей иностранцев, должны в обязательном порядке сверять информацию об их родителях с официальной базой данных МВД.
Ранее сообщалось, что учителя призывают к немедленной реструктуризации школьных программ, утверждая, что их текущий объём невозможно уместить в шестичасовой учебный день. Подобные программы изначально требуют внеклассных занятий, что чрезмерно обременяет как учащихся, так и учителей.