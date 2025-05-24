МВД опровергло информацию о планах ввести для россиян полный запрет на кредиты

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сведения о том, что ведомство ведёт работу над законодательными поправками, ограничивающими кредитование российских граждан. Она уточнила, что информация, появившаяся в медиапространстве, стала результатом некорректной трактовки комментария, данного заместителем начальника следственного департамента МВД Данилом Филипповым в ответ на вопрос аудитории после его доклада на форуме «Positive Hack Days 2025».

«Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются», — сказано в сообщении в телеграм-канале Волк.