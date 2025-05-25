Дерматолог раскрыла секреты спасения кожи, сгоревшей на солнце

С приходом тепла многие стремятся проводить больше времени на солнце, но после долгой зимы не все задумываются о необходимой защите. Дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с газетой «Известия» объяснила, как избежать солнечных ожогов, распознать их симптомы и оказать первую помощь.

Специалист напомнила, что избыточное ультрафиолетовое излучение не только приводит к болезненным ожогам, но и увеличивает риск развития меланомы. По её словам, у взрослых признаки ожога (покраснение, боль и отёк) могут проявиться через 2–6 часов после пребывания на солнце. У детей реакция наступает быстрее и протекает тяжелее — вплоть до образования волдырей и повышения температуры.

Особенно уязвимы младенцы до года и люди со светлой кожей (I–II фототип). Даже кратковременное нахождение под солнцем без защиты может вызвать у них серьёзные повреждения. Кроме того, в группе риска находятся те, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты — например, некоторые антибиотики, противогрибковые или противовоспалительные средства, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолету.

В случае ожога врач рекомендует в первую очередь охладить кожу с помощью влажного компресса, а затем нанести средство с пантенолом или алоэ вера. Жирные кремы и масла, по её словам, только усугубляют ситуацию. Также важно пить больше воды, а при сильной боли можно принять парацетамол или ибупрофен.

«Обратиться к врачу следует при появлении обширных волдырей, признаков инфицирования (если в ране появился гной, не спадает или усиливается покраснение), сильной головной боли, тошноты, спутанности сознания. Особенно опасны ожоги, занимающие более 10% поверхности тела у детей и 15% у взрослых. В таких случаях может потребоваться стационарное лечение», — сказала она.