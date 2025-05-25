Эксперт назвала действенный способ подняться по карьерной лестнице

Руководитель практики «Финансовые институты» и карьерный консультант Cornerstone Оксана Семёнова рассказала о важности стратегического подхода к профессиональному развитию. По её словам, многие ошибочно движутся к целям без чёткого плана, в то время как продуманная стратегия помогает избежать хаотичных решений и обеспечивает устойчивый рост.

Семёнова подчеркнула, что карьерный план — это не просто перечень желаний, а детальная дорожная карта. Такой подход, по мнению эксперта, позволяет не только ставить цели, но и определять способы их достижения, а также объективно оценивать свои сильные стороны и зоны для развития.

Как пояснила специалист, системное планирование даёт чёткое видение профессионального будущего, поддерживает мотивацию и способствует постоянному совершенствованию. Она рекомендует не просто определять конечную цель, но и разбивать путь к ней на конкретные этапы, заранее предусматривая необходимые ресурсы — от получения дополнительного образования до участия в профильных мероприятиях.

Отдельное внимание эксперт уделила важности регулярного анализа прогресса. По её словам, это позволяет своевременно корректировать стратегию и избегать отклонений от намеченного курса. В качестве эффективных инструментов Семёнова отметила ведение дневника достижений и работу с наставником, которые помогают сохранять концентрацию на ключевых задачах.

«Системный подход к планированию карьеры существенно повышает шансы на успех. Главное — не бояться пересматривать план, если обстоятельства или приоритеты меняются», — заключила Семёнова в беседе с газетой «Известия».