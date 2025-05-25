Эксперт раскрыл основы грамотного управления семейным бюджетом

Основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин в интервью «Газете.Ru» поделился практическими советами по финансовому планированию. Он отметил, что хотя школьное образование даёт математические знания, оно не учит обращению с деньгами — важнейшему жизненному навыку.

Планирование — основа финансового благополучия. Специалист подчеркнул необходимость совместного обсуждения бюджета всеми членами семьи, включая детей. Такой подход помогает развить финансовую грамотность, научиться расставлять приоритеты и разумно распределять средства.

Определение общих целей. Ахмедшин рекомендует чётко формулировать как краткосрочные (отпуск, ремонт), так и долгосрочные финансовые цели (покупка жилья, образование детей). Это значительно упрощает распределение средств.

Анализ доходов и расходов. Эксперт советует учитывать все источники поступлений — не только зарплаты, но и пассивный доход, социальные выплаты. Тщательный учёт позволяет объективно оценить финансовое положение и начать формировать сбережения.

Эксперт предложил несколько практических методов для ведения семейного бюджета. По его словам, планировать расходы можно различными способами: делая записи вручную, используя компьютерные программы или готовые шаблоны. Особое внимание он уделил популярному правилу 50-30-20, согласно которому половину доходов следует направлять на обязательные платежи, 30% — на второстепенные нужды, а оставшиеся 20% — откладывать.

Также специалист подробно описал альтернативную систему распределения средств — метод шести «кувшинов». Первая и самая значительная часть (50-60% доходов) должна покрывать основные потребности: жильё, питание, транспорт. На создание финансовой подушки безопасности, по его рекомендации, стоит выделять 10-15% ежемесячного заработка. Ещё 5-10% эксперт советует направлять на самообразование и развитие. Для поддержания баланса между экономией и качеством жизни он рекомендует оставлять 10-15% бюджета на развлечения и личные удовольствия.

«Для достижения финансовой стабильности в семье недостаточно составить просто составить семейный бюджет. Гораздо важнее его бы реализовать, соблюдая дисциплину. Только последовательно работая с ним и постоянно развивая привычки, можно добиться поистине качественных изменений в жизни: избавиться от долгов, которые тяготили вас годами, накопить средства, создать дополнительный источник пассивного дохода и реализовать большие семейные мечты», — заключил эксперт.