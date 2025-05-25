В России предрекли появление рынка «чёрных» стейблкоинов

По мере того, как регулирование криптовалют в разных странах становится строже, растёт риск появления нелегального рынка стейблкоинов — криптовалют, чья стоимость привязана к традиционным активам. Эти инструменты, устойчивые к контролю и регулированию со стороны государств, могут стать популярными, в том числе и в России, где спрос на стейблкоины по-прежнему высок из-за сложностей с международными переводами. Об этом рассказал директор по коммуникациям криптобиржи exmo.me Михаил Смирнов «Газете.Ru».

«Стейблкоины — особый тип цифровых активов, курс которых привязан к стоимости конкретного актива. Чаще всего это фиатные валюты: например, доллар США, евро, китайский юань. Ключевая особенность в том, что стоимость обеспечивается реальными резервами — ценными бумагами, валютами, физическим золотом. Такая модель делает стейблкоины удобным инструментом в международных расчетах и стабильным способом хранения капитала в хаотичные времена», — объяснил он.

За последний год аудитория стейблкоинов выросла более чем наполовину, однако усиление контроля со стороны регуляторов в разных странах может ограничить доступ к привычным инструментам. Как отметил эксперт, это способно спровоцировать появление нерегулируемых аналогов — так называемых «чёрных» стейблкоинов, функционирующих вне зоны финансового надзора.

Традиционные стейблкоины (USDT, USDC) работают по централизованной модели, где эмитенты обеспечивают токены реальными активами и соблюдают регуляторные требования. В ответ на ужесточение контроля растёт интерес к децентрализованным алгоритмическим стейблкоинам, чья стоимость привязана к фиату, но обеспечена криптоактивами, что позволяет сохранять анонимность.

Для России, где сохраняются ограничения на использование криптовалют, такие инструменты могут стать альтернативой в условиях нестабильности рубля и санкционного давления. Технически «теневые» стейблкоины могут создаваться через оракулы, воспроизводящие курсы регулируемых токенов в независимых блокчейнах. Это повышает риски оборота неподконтрольных активов, усложняя финансовый мониторинг и противодействие незаконным операциям.

Глобальный объём переводов в стейблкоинах за год вырос в 2,2 раза (с $1,9 до $4,1 трлн), подчеркивая их роль в цифровой экономике. Однако задержки в регулировании (например, непринятие GENIUS Act в США) создают почву для развития неконтролируемых альтернатив. Эксперты предупреждают: если традиционные стейблкоины окажутся под жёсткими ограничениями, децентрализованные решения могут стать массовым явлением, требуя новых подходов к контролю цифровых транзакций.