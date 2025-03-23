Держателям криптовалюты объяснили, как защититься от фишинговых атак мошенников

При работе с криптовалютой необходимо использовать несколько аккаунтов, чтобы минимизировать риски от фишинговых атак мошенников, предупредил директор по коммуникациям криптовалютной биржи Михаил Смирнов. По его словам, именно фишинг является самой распространённой схемой похищения крипты.

«Злоумышленники подделывают сайт популярной криптобиржи или кошелька и распространяют ссылку на него через электронную почту, мессенджеры или рекламу», — раскрыл схему работы аферистов собеседник газеты «Известия».

Он подчеркнул, что мошенники могут заменить одну букву в URL на портале, который визуально никак не отличается от оригинала. Например, вместо латинской строчной l (L) написать заглавную I (i). При этом они получат доступ к настоящему аканту, как только пользователь введёт свои логин и пароль.

Чтобы не попасться на крючок злоумышленников, необходимо пользоваться ссылками только из официальных и проверенных источников. Также следует создать минимум два аккаунта для работы с криптовалютой: один для хранения, второй для тестирования новых сервисов, заключил эксперт.