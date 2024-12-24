Майнинг — всё: Life.ru публикует список регионов, где с 1 января запретят фармить крипту

Правительство России утвердило постановление о запрете майнинга с 1 января 2025 года. Ограничения затронут десять регионов, а на территориях некоторых субъектов мера будет действовать лишь в определённые даты. Инициатива продлится до 15 марта 2031-го, она направлена на сохранение баланса энергопотребления. Постановление попало в распоряжение ТАСС.

Согласно документу, майнинг будет полностью запрещён в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Чечне, а также на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В некоторых районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения вводятся временно. Запрет будет действовать в периоды пикового энергопотребления: с 1 января по 15 марта 2025 года и с 15 ноября по 15 марта в последующие годы.