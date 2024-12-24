Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 05:07
3952

Майнинг — всё: Life.ru публикует список регионов, где с 1 января запретят фармить крипту

Кабмин РФ утвердил перечень регионов, где будет действовать запрет на майнинг

Правительство России утвердило постановление о запрете майнинга с 1 января 2025 года. Ограничения затронут десять регионов, а на территориях некоторых субъектов мера будет действовать лишь в определённые даты. Инициатива продлится до 15 марта 2031-го, она направлена на сохранение баланса энергопотребления. Постановление попало в распоряжение ТАСС.

Согласно документу, майнинг будет полностью запрещён в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Чечне, а также на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В некоторых районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения вводятся временно. Запрет будет действовать в периоды пикового энергопотребления: с 1 января по 15 марта 2025 года и с 15 ноября по 15 марта в последующие годы.

В кабмине отметили, что перечень регионов может быть скорректирован в будущем на основе решений правительственной комиссии по вопросам электроэнергетики.

Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России
Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России

Напомним, что Минэнерго предложило запретить фарминг криптовалют в определённых регионах в ноябре. Из-за майнеров Россия может столкнуться с дефицитом электроэнергии в ближайшие годы, предупреждали ранее в Администрации президента РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Криптовалюта
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar