Российские учёные создали наночастицы для борьбы с раком, устойчивым к химии

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) разработали способ повышения эффективности терапии дендритными клетками. Как рассказали «Газете.Ru» в университете, они создали магнитные наночастицы из оксида железа, которые используются для модификации дендритных клеток — ключевых элементов иммунной системы, представляющих опухолевые антигены Т-лимфоцитам.

«Для адресной доставки дендритных клеток к лимфоузлам можно применять внешнее магнитное поле. В процессе подготовки клеток для вакцины их можно наполнять магнитными наночастицами, которые будут способствовать более быстрому перемещению дендритных клеток в зону терапии. Точнее — трехмерной конструкции из клеток», — пояснил профессор Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университетов Феликс Бляхман.

Без посторонней помощи дендритные клетки не достигают цели, снижая результативность лечения. Магнитные частицы помогают доставить эти клетки в лимфатические узлы — ключевые центры иммунной системы, где запускается механизм борьбы с опухолью.

Далее исследователи планируют оценить, насколько точно можно управлять клетками с помощью магнитного поля, и разработать микросферы, способные целенаправленно перемещаться в ткани. Ученые полагают, что в будущем эта технология может стать основой для принципиально нового подхода к иммунотерапии, нацеленного на борьбу с устойчивыми к химиотерапии опухолями, такими как меланома или рак прямой кишки.