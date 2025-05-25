В Петербурге качель травмировала ребёнка, разорвав ему селезёнку
78.ru: В Петербурге девятилетней школьнице разорвало селезёнку ударом качели
Детская площадка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin
В Санкт-Петербурге девятилетняя девочка получила серьёзную травму на детской площадке, после того как её сбило качелями. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошёл в Каменке. Девочка получила серьёзные травмы живота, предположительно, в результате удара качелями. Врачи диагностировали у неё закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезёнки. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее хирурги спасли ребёнка, который получил огромную гематому в кишечнике, когда заигрался и упал на подлокотник дивана. Сперва никаких тревожных признаков не было, потому родители не стали бить тревогу.