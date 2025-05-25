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25 мая, 13:16

В Петербурге качель травмировала ребёнка, разорвав ему селезёнку

78.ru: В Петербурге девятилетней школьнице разорвало селезёнку ударом качели

Детская площадка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin

Детская площадка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin

В Санкт-Петербурге девятилетняя девочка получила серьёзную травму на детской площадке, после того как её сбило качелями. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошёл в Каменке. Девочка получила серьёзные травмы живота, предположительно, в результате удара качелями. Врачи диагностировали у неё закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезёнки. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге
Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге

Ранее хирурги спасли ребёнка, который получил огромную гематому в кишечнике, когда заигрался и упал на подлокотник дивана. Сперва никаких тревожных признаков не было, потому родители не стали бить тревогу.

Мария Любицкая
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