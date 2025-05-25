На Западе назвали Украину полигоном для тестирования новых военных технологий

На фоне кардинальных перемен в характере боевых действий Украина, по мнению обозревателя Financial Times Раны Форухар, стала своеобразной ареной для апробации новейших технологий. В материале автора указывается, что, хотя оборонные ассигнования США, Китая и Европы демонстрируют устойчивый рост, львиная доля этих средств парадоксальным образом направляется на традиционные, а порой и устаревшие системы вооружений, такие как истребители F-35, надводные суда и субмарины. В свете того, что технологический прогресс радикально преобразует методы ведения войны, некоторые эксперты сомневаются в рациональности подобных финансовых вливаний.

В новых реалиях активно задействованы доступные по стоимости беспилотные летательные аппараты и ракеты. Эти средства ведения боевых действий используются хуситами и находят широкое применение в рамках конфликта на Украине.

«В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — сказано в материале.

Новые тенденции ведения войны не только отзовутся на традиционных оборонных корпорациях, но и вызовут существенные макроэкономические и геополитические изменения. Согласно точке зрения Форухар, ожидается ослабление опоры на американский оборонный сектор, что предоставит государствам большую свободу действий в сфере безопасности.

И наконец, в статье говорится, что в грядущем десятилетии ключевым показателем успеха станет не столько объём оборонных расходов, сколько инновационная и технологический успех стран.