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25 мая, 14:19

На Западе назвали Украину полигоном для тестирования новых военных технологий

FT: Украину используют как полигон для испытаний новых военных технологий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

На фоне кардинальных перемен в характере боевых действий Украина, по мнению обозревателя Financial Times Раны Форухар, стала своеобразной ареной для апробации новейших технологий. В материале автора указывается, что, хотя оборонные ассигнования США, Китая и Европы демонстрируют устойчивый рост, львиная доля этих средств парадоксальным образом направляется на традиционные, а порой и устаревшие системы вооружений, такие как истребители F-35, надводные суда и субмарины. В свете того, что технологический прогресс радикально преобразует методы ведения войны, некоторые эксперты сомневаются в рациональности подобных финансовых вливаний.

В новых реалиях активно задействованы доступные по стоимости беспилотные летательные аппараты и ракеты. Эти средства ведения боевых действий используются хуситами и находят широкое применение в рамках конфликта на Украине.

«В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — сказано в материале.

Новые тенденции ведения войны не только отзовутся на традиционных оборонных корпорациях, но и вызовут существенные макроэкономические и геополитические изменения. Согласно точке зрения Форухар, ожидается ослабление опоры на американский оборонный сектор, что предоставит государствам большую свободу действий в сфере безопасности.

И наконец, в статье говорится, что в грядущем десятилетии ключевым показателем успеха станет не столько объём оборонных расходов, сколько инновационная и технологический успех стран.

На Украину перестанут поставлять оружие через море после атаки «Искандером»
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Ранее Министерство обороны Японии обнародовало планы по тестированию полномасштабного образца электромагнитной рельсовой пушки. Это оружие, способное разгонять снаряды с помощью электромагнитных рельсов, обладает выдающейся дальностью поражения и точностью.

Ольга Сливченко
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