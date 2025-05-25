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Регион
25 мая, 15:27

Пятеро туристов загадочно погибли в швейцарских Альпах

Тела пяти туристов обнаружили в швейцарских Альпах, начато расследование

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lassedesignen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lassedesignen

Пять человек погибли в швейцарских Альпах — их трупы были обнаружены в районе горы Римпфишхорн. Обстоятельства трагедии выясняются, личности погибших ещё не установлены, сообщили пресс-службе полиции кантона Вале в юго-западной части Швейцарии.

Тела погибших могли бы и не обнаружить, если бы альпинисты не заметили на своём пути у подножия Римпфишхорна брошенные лыжи. Владельцев снаряжения они так и не встретили, поэтому по завершении похода сообщили о находке спасателям.

«24 мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облёт района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — доложили представители местной полиции.

В настоящее время продолжаются экспертизы, которые установят личности погибших и причины их смерти. Для выяснения обстоятельств произошедшего швейцарская прокуратура открыла официальное расследование.

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Ранее стало известно, что известный альпинист Александр Пак скончался в результате несчастного случая. Фатальный инцидент произошёл на территории скальных образований в Свердловской области.

Ольга Сливченко
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