Никакой зубрёжки: Эксперт раскрыла 5 методов, которые сэкономят недели подготовки к экзаменам

Период экзаменов — стрессовое время, но избежать изнурительной зубрёжки вполне реально. Об эффективных способах подготовки к экзаменам в беседе с Life.ru рассказала шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова.

Закон Парето помогает оптимизировать обучение, фокусируясь на простом правиле: 20% тем из курса покрывают 80% экзамена. Важно выделить 20% ключевых вопросов, которые чаще всего встречаются на экзаменах. Екатерина Позднякова Шеф-редактор Edtech-компании «Лань»

По словам специалиста, стоит заранее изучить билеты прошлых лет, выделить главные тезисы в лекциях и расставить приоритеты в заданиях. Собеседница Life.ru напоминает, что максимальную пользу принесёт отработка типовых примеров. Не нужно заучивать весь учебник — важно разобрать основные формулы, определения и тезисы: именно они дают 80% результата.

Позднякова также рекомендует использовать метод интервального повторения, основанный на кривой забывания Эббингауза. Оптимальные интервалы для запоминания: сначала через 10–15 минут, затем через несколько часов, день, 3–4 дня, неделю и месяц. Это помогает сохранить информацию в долговременной памяти.

«Для удобства материал лучше разбить на карточки — например, с помощью бесплатных приложений для запоминания или подготовки к экзаменам. На одной стороне — вопрос/термин, на другой — ответ. Если ошиблись – повторите карточку раньше, если вспомнили легко — увеличьте интервал. Метод экономит время перед экзаменами и снижает стресс, заменяя зубрёжку регулярными повторениями», — уточнила эксперт.

Третий метод — мнемотехника. Он помогает запоминать сложную информацию с помощью ассоциаций, рифм и воображаемых образов. Например, слово apple можно представить как «Ап! + плод», а цифры 23 — как «лебедь на волне». Или shame (стыд) — как стыдящегося шейха («Шейх + М»).

Метод цепочек позволяет объединить несвязные элементы в одну историю. Метод Цицерона (или Римской комнаты) позволяет привязывать информацию к знакомым предметам в привычном месте. Попробуйте представить хорошо знакомое место — например, свою кухню. Мысленно расставьте в ней предметы, а затем привяжите к каждому из них информацию. В момент, когда нужно вспомнить список, можно мысленно «пройтись» по своей кухне и «увидеть» нужные вещи. Данный способ удобен для запоминания планов выступлений и больших речей.

«Скажем, нам нужно запомнить четыре слова: яблоко, мышь, книга, дождь. Это поможет сделать пусть нелепая, но запоминающаяся фраза: «Яблоко упало на мышь, она испугалась и спряталась в книгу, но начался дождь, и книга размокла». Такой способ хорошо подойдёт для перечней и терминов», — делится специалист.

В завершение собеседница Life.ru призвала не игнорировать вспомогательные цифровые инструменты, включая электронные библиотеки, ИИ и голосовых помощников. Электронные библиотечные системы (ЭБС) дают доступ к огромному массиву учебной литературы, научных статей и книг. Они помогают найти дополнительную информацию по темам, которые вызывают затруднения, а также расширяют кругозор. Через ЭБС можно делать конспекты, оставлять заметки и сохранять важные цитаты из нужных источников.

«Нейросеть может быстро объяснить сложную тему, составить конспект или подсказать структуру реферата, но это не замена самостоятельной подготовки», — подчеркнула Позднякова.

Современные планировщики помогут соблюдать тайм-менеджмент, а голосовые помощники напомнят о дедлайнах и важных событиях по учёбе. Неважно, какой инструмент вы выберете — главное, чтобы программа была удобной и решала ваши задачи. Подготовка к экзаменам станет эффективной, есть повторять материал осознанно, а не заучивать его механически