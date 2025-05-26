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26 мая, 04:00

Никакой зубрёжки: Эксперт раскрыла 5 методов, которые сэкономят недели подготовки к экзаменам

Эксперт Позднякова: 20 процентов тем из курса покрывают 80% экзамена

Обложка © Freepik / jcomp

Обложка © Freepik / jcomp

Период экзаменов — стрессовое время, но избежать изнурительной зубрёжки вполне реально. Об эффективных способах подготовки к экзаменам в беседе с Life.ru рассказала шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова.

Закон Парето помогает оптимизировать обучение, фокусируясь на простом правиле: 20% тем из курса покрывают 80% экзамена. Важно выделить 20% ключевых вопросов, которые чаще всего встречаются на экзаменах.

Екатерина Позднякова

Шеф-редактор Edtech-компании «Лань»

Закон Парето помогает оптимизировать обучение, фокусируясь на простом правиле: 20% тем из курса покрывают 80% экзамена. Важно выделить 20% ключевых вопросов, которые чаще всего встречаются на экзаменах.
Закон Парето помогает оптимизировать обучение, фокусируясь на простом правиле: 20% тем из курса покрывают 80% экзамена. Важно выделить 20% ключевых вопросов, которые чаще всего встречаются на экзаменах.

По словам специалиста, стоит заранее изучить билеты прошлых лет, выделить главные тезисы в лекциях и расставить приоритеты в заданиях. Собеседница Life.ru напоминает, что максимальную пользу принесёт отработка типовых примеров. Не нужно заучивать весь учебник — важно разобрать основные формулы, определения и тезисы: именно они дают 80% результата.

Позднякова также рекомендует использовать метод интервального повторения, основанный на кривой забывания Эббингауза. Оптимальные интервалы для запоминания: сначала через 10–15 минут, затем через несколько часов, день, 3–4 дня, неделю и месяц. Это помогает сохранить информацию в долговременной памяти.

«Для удобства материал лучше разбить на карточки — например, с помощью бесплатных приложений для запоминания или подготовки к экзаменам. На одной стороне — вопрос/термин, на другой — ответ. Если ошиблись – повторите карточку раньше, если вспомнили легко — увеличьте интервал. Метод экономит время перед экзаменами и снижает стресс, заменяя зубрёжку регулярными повторениями», — уточнила эксперт.

Третий метод — мнемотехника. Он помогает запоминать сложную информацию с помощью ассоциаций, рифм и воображаемых образов. Например, слово apple можно представить как «Ап! + плод», а цифры 23 — как «лебедь на волне». Или shame (стыд) — как стыдящегося шейха («Шейх + М»).

Метод цепочек позволяет объединить несвязные элементы в одну историю. Метод Цицерона (или Римской комнаты) позволяет привязывать информацию к знакомым предметам в привычном месте. Попробуйте представить хорошо знакомое место — например, свою кухню. Мысленно расставьте в ней предметы, а затем привяжите к каждому из них информацию. В момент, когда нужно вспомнить список, можно мысленно «пройтись» по своей кухне и «увидеть» нужные вещи. Данный способ удобен для запоминания планов выступлений и больших речей.

«Скажем, нам нужно запомнить четыре слова: яблоко, мышь, книга, дождь. Это поможет сделать пусть нелепая, но запоминающаяся фраза: «Яблоко упало на мышь, она испугалась и спряталась в книгу, но начался дождь, и книга размокла». Такой способ хорошо подойдёт для перечней и терминов», — делится специалист.

В завершение собеседница Life.ru призвала не игнорировать вспомогательные цифровые инструменты, включая электронные библиотеки, ИИ и голосовых помощников. Электронные библиотечные системы (ЭБС) дают доступ к огромному массиву учебной литературы, научных статей и книг. Они помогают найти дополнительную информацию по темам, которые вызывают затруднения, а также расширяют кругозор. Через ЭБС можно делать конспекты, оставлять заметки и сохранять важные цитаты из нужных источников.

«Нейросеть может быстро объяснить сложную тему, составить конспект или подсказать структуру реферата, но это не замена самостоятельной подготовки», — подчеркнула Позднякова.

Современные планировщики помогут соблюдать тайм-менеджмент, а голосовые помощники напомнят о дедлайнах и важных событиях по учёбе. Неважно, какой инструмент вы выберете — главное, чтобы программа была удобной и решала ваши задачи. Подготовка к экзаменам станет эффективной, есть повторять материал осознанно, а не заучивать его механически

«Важен режим»: Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ
«Важен режим»: Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ

Ранее диетолог Джутова рекомендовала не пить энергетики перед экзаменами. По её словам, правильное питание во время подготовки может стать решающим фактором успеха. Однако многие учащиеся забывают о необходимости особой поддержки мозга при интенсивных умственных нагрузках.

Ольга Годуненко
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