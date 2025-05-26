Алаудинов показал видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Сумском направлении

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео с уничтожением украинского опорного пункта и пехоты на Сумском направлении. Запись опубликована в Telegram-канале генерал-лейтенанта.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ добились продвижения на трёх участках фронта в регионе. По его словам, успехи зафиксированы в районах Великой Новосёлки, Константиновки и Красноармейска.