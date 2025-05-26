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Регион
26 мая, 02:36

Алаудинов показал видео уничтожения опорного пункта ВСУ на Сумском направлении

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео с уничтожением украинского опорного пункта и пехоты на Сумском направлении. Запись опубликована в Telegram-канале генерал-лейтенанта.

Уничтожение опорника. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Уничтожение вражеского опорного пункта и живой силы противника. Сумское направление», — написал Апти Алаудинов.

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А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ добились продвижения на трёх участках фронта в регионе. По его словам, успехи зафиксированы в районах Великой Новосёлки, Константиновки и Красноармейска.

Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Тимур Хингеев
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