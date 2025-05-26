Служба госбезопасности Азербайджана вывезла из РФ гражданина России

Гражданин России Захиреддин Ибрагимов был доставлен в Азербайджан Службой госбезопасности страны (СГБ). Мужчина, проживающий в Екатеринбурге, ранее занимал пост председателя комитета по защите прав этнических меньшинств. О перемещении россиянина на территорию другого государства сообщило азербайджанское издание Minval Politika.

По данным Баку, с 2005 по 2020 год Ибрагимов якобы активно сотрудничал с представителями армянской стороны, выполняя поручения, нацеленные на разжигание сепаратизма в Азербайджане. В рамках этой деятельности он регулярно участвовал в конференциях, проводившихся в Армении, где озвучивал «необоснованные обвинения и тенденциозные заявления в отношении Баку».

На данный момент вся информация об аресте Ибрагимова и его транспортировке в Азербайджан остаётся конфиденциальной. Известно лишь, что он помещён в СИЗО.