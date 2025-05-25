«Политика, а не игра в домино»: В Совфеде объяснили мотивы поддержки Киева со стороны Баку

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил, что за поддержкой Украины со стороны Азербайджана стоят сугубо политические интересы. В ходе интервью для Lenta.ru он отметил, что даже страны-члены ОДКБ, военного союза с Россией, выражают поддержку территориальной целостности Украины, в их собственном понимании.

«Давайте вспомним, что и Азербайджан, и Турция, и целый ряд других государств так или иначе сотрудничают с Украиной. Индия тоже. Просто посмотрите, сколько работающих посольств сегодня в Киеве», — отметил сенатор.

Однако давать оценку или осуждать кого-то из представителей мирового сообщества, по мнению Климова, не следует, так как это «всё-таки политика, а не игра в домино».