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Регион
25 мая, 16:16

«Политика, а не игра в домино»: В Совфеде объяснили мотивы поддержки Киева со стороны Баку

Сенатор Климов: Баку поддерживает Киев, преследуя политические цели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farhad Ibrahimzade

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farhad Ibrahimzade

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил, что за поддержкой Украины со стороны Азербайджана стоят сугубо политические интересы. В ходе интервью для Lenta.ru он отметил, что даже страны-члены ОДКБ, военного союза с Россией, выражают поддержку территориальной целостности Украины, в их собственном понимании.

«Давайте вспомним, что и Азербайджан, и Турция, и целый ряд других государств так или иначе сотрудничают с Украиной. Индия тоже. Просто посмотрите, сколько работающих посольств сегодня в Киеве», — отметил сенатор.

Однако давать оценку или осуждать кого-то из представителей мирового сообщества, по мнению Климова, не следует, так как это «всё-таки политика, а не игра в домино».

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Напомним, что ранее, принимая в Баку первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил продолжение гуманитарных поставок на Украину. Переговоры также закрепили взаимную приверженность сторон территориальной целостности и выявили направления для расширения сотрудничества в энергетике, торговле, транспортном секторе и агропромышленном комплексе.

Ольга Сливченко
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