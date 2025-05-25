Алиев заявил, что Баку продолжит поставлять гуманитарную помощь Киеву

На встрече в Баку с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

«Глава государства в свою очередь подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана будет продолжена», — говорится в заявлении.

Сибига выразил благодарность за уже предоставленную поддержку и подчеркнул важность проектов, реализованных при участии Азербайджана. В ходе переговоров стороны также подтвердили приверженность взаимной поддержке территориальной целостности и обсудили перспективы расширения сотрудничества в таких областях, как энергетика, торговля, транспорт и сельское хозяйство.