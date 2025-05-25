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25 мая, 10:55

Алиев заявил, что Баку продолжит поставлять гуманитарную помощь Киеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

На встрече в Баку с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

«Глава государства в свою очередь подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана будет продолжена», — говорится в заявлении.

Сибига выразил благодарность за уже предоставленную поддержку и подчеркнул важность проектов, реализованных при участии Азербайджана. В ходе переговоров стороны также подтвердили приверженность взаимной поддержке территориальной целостности и обсудили перспективы расширения сотрудничества в таких областях, как энергетика, торговля, транспорт и сельское хозяйство.

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Ранее Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, заявила о намерении требовать от Украины финансовую компенсацию за оказанную помощь. В Братиславе уже обсуждают возможность участия в разделе украинских природных ресурсов, чтобы покрыть затраты, понесённые ЕС.

Милена Скрипальщикова
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