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26 мая, 08:47

Все россияне с повреждённого ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен

Посольство: Все российские моряки из экипажа танкера Seven Pearls покинули Йемен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Моряки из России, входившие в состав экипажа пострадавшего от авиаударов США танкера Seven Pearls, благополучно покинули территорию Йемена спустя месяц после инцидента. Об этом сообщило посольство России в Йемене агентству РИА «Новости».

По информации дипмиссии, после эвакуации трёх пострадавших россиян с судна, которое с конца апреля находилось в порту Рас-Иса на западе Йемена, на борту оставались ещё 19 граждан России. На данный момент все они покинули страну.

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Напомним, что в апреле в результате авиаударов США по йеменскому порту Рас-Иса пострадали трое российских моряков. Служба береговой охраны подобрала пострадавших и госпитализировала.

Оксана Попова
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