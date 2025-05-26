Все россияне с повреждённого ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен
Посольство: Все российские моряки из экипажа танкера Seven Pearls покинули Йемен
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Моряки из России, входившие в состав экипажа пострадавшего от авиаударов США танкера Seven Pearls, благополучно покинули территорию Йемена спустя месяц после инцидента. Об этом сообщило посольство России в Йемене агентству РИА «Новости».
По информации дипмиссии, после эвакуации трёх пострадавших россиян с судна, которое с конца апреля находилось в порту Рас-Иса на западе Йемена, на борту оставались ещё 19 граждан России. На данный момент все они покинули страну.
Напомним, что в апреле в результате авиаударов США по йеменскому порту Рас-Иса пострадали трое российских моряков. Служба береговой охраны подобрала пострадавших и госпитализировала.