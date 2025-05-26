Все россияне с повреждённого ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен

Моряки из России, входившие в состав экипажа пострадавшего от авиаударов США танкера Seven Pearls, благополучно покинули территорию Йемена спустя месяц после инцидента. Об этом сообщило посольство России в Йемене агентству РИА «Новости».

По информации дипмиссии, после эвакуации трёх пострадавших россиян с судна, которое с конца апреля находилось в порту Рас-Иса на западе Йемена, на борту оставались ещё 19 граждан России. На данный момент все они покинули страну.