Кинофестиваль «Мост 2025» собрал тысячи зрителей и десятки режиссёров в Крыму

В Крыму завершился второй Всероссийский кинофестиваль «Мост», собравший более 3,5 тысячи зрителей и сотни профессионалов киноиндустрии со всей страны. За три дня на фестивале показали десятки фильмов, прошли мастер-классы и дискуссии, а молодые режиссёры получили шанс заявить о себе на всю Россию, об этом говорится в телеграм-канале «Таврида. Арт».

В Крыму прошёл кинофестиваль «Мост 2025». Видео © Telegram / «Таврида. Арт»

Кинофестиваль «Мост» стал одним из крупнейших культурных событий года в Крыму. На конкурсную секцию «Мост. Горизонты» поступило более 300 заявок, из которых в финальный отбор прошли 45 картин из 23 регионов страны. Всего за три дня зрители увидели 90 игровых и документальных фильмов, а на площадках фестиваля работали более 200 участников индустрии.

Главным событием фестиваля стала программа «Кино о героях», приуроченная к 80-летию Победы. В неё вошли фильмы о людях, посвятивших жизнь служению Родине, культуре и профессии. Особый интерес вызвали работы начинающих авторов — студентов и выпускников творческих вузов, которые представили свои ленты в коротком и полном метре.

Кроме кинопоказов гостей ждали публичные лекции, мастер-классы, экскурсии и обсуждения с экспертами. Фестиваль стал не просто площадкой для демонстрации фильмов, но и точкой притяжения для профессионалов и зрителей, которые верят в силу и будущее отечественного кино.