Оформил 20 млн на маму: Бывшая жена Сафонова обвинила его в сокрытии доходов

Злостного должника по алиментам Матвея Сафонова обвиняют в сокрытии доходов. Экс-супруга вратаря «ПСЖ» утверждает, что он перевёл зарплату из ФК «Краснодар» на счёт матери, чтобы уменьшить выплаты на дочь, узнал SHOT.

В суде продолжается тяжба между вратарём ПСЖ и его бывшей женой по поводу алиментов. По информации телеграм-канала, Анастасия обвиняет Сафонова в том, что он намеренно скрывает свои доходы, чтобы избежать выплаты полной суммы алиментов в размере 60 миллионов рублей. В частности, она утверждает, что 20 миллионов рублей, полученных от «Краснодара», были переведены матери Сафонова с целью уменьшения его официального дохода.

Адвокаты футболиста отрицают это, заявляя, что деньги пошли на погашение долга. Анастасия также утверждает, что Сафонов пытается избавиться от своего автомобиля, переоформив его на другого человека.