«Закатка» и «вехотка»: Профессор объяснил популярность слов, рождённых в глубинке

В российском интернет-пространстве набирает популярность использование региональных диалектных слов. Соцсети пестрят местными выражениями, их собирают в специальные проекты и даже иллюстрируют. Крупный туристический сервис проанализировал употребление областных слов в популярных соцсетях.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская области и Краснодарский край. Среди самых распространённых слов оказались «закатка» (домашние консервы, ошибочно приписывается Крыму), дальневосточная «сопка» и питерский «поребрик». Доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук Московского физико-технического института Максим Кронгауз считает, что интерес к диалектам отражает стремление к индивидуальности.

«Люди стали меньше стесняться своих особенностей. В советское время считалось, что надо демонстрировать владение прежде всего литературным языком. А сегодня в моде индивидуальность, и один из способов её показать — использовать слова, которые есть только в твоей местности», — рассказал он «Вечерней Москве».

В то же время преподаватель Лидия Малыгина настаивает на приоритете литературного языка для сохранения единства страны. Она призывает учителей в регионах не увлекаться местной лексикой и не забывать о едином «великом и могучем».

Криминалисты, в свою очередь, рады тренду: диалекты помогают устанавливать происхождение подозреваемых. Например, владивостокские «шушайка» (старая машина) и «очкуры» (закоулки) однажды помогли раскрыть дело о вымогательстве благодаря неосторожно брошенным подозреваемым словам.