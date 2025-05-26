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Регион
26 мая, 11:22

«Закатка» и «вехотка»: Профессор объяснил популярность слов, рождённых в глубинке

Эксперт Кронгауз: Люди используют диалектизмы для выражения индивидуальности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

В российском интернет-пространстве набирает популярность использование региональных диалектных слов. Соцсети пестрят местными выражениями, их собирают в специальные проекты и даже иллюстрируют. Крупный туристический сервис проанализировал употребление областных слов в популярных соцсетях.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская области и Краснодарский край. Среди самых распространённых слов оказались «закатка» (домашние консервы, ошибочно приписывается Крыму), дальневосточная «сопка» и питерский «поребрик». Доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук Московского физико-технического института Максим Кронгауз считает, что интерес к диалектам отражает стремление к индивидуальности.

«Люди стали меньше стесняться своих особенностей. В советское время считалось, что надо демонстрировать владение прежде всего литературным языком. А сегодня в моде индивидуальность, и один из способов её показать — использовать слова, которые есть только в твоей местности», — рассказал он «Вечерней Москве».

В то же время преподаватель Лидия Малыгина настаивает на приоритете литературного языка для сохранения единства страны. Она призывает учителей в регионах не увлекаться местной лексикой и не забывать о едином «великом и могучем».

Криминалисты, в свою очередь, рады тренду: диалекты помогают устанавливать происхождение подозреваемых. Например, владивостокские «шушайка» (старая машина) и «очкуры» (закоулки) однажды помогли раскрыть дело о вымогательстве благодаря неосторожно брошенным подозреваемым словам.

Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?

Как вы знаете, диалект может возникать не только по региональному признаку, но и по профессиональному. Недавно Life.ru рассказывал о сленге, который сформировался в одном из старейших российских маркетплейсов и стал неотъемлемой частью общения сотрудников.

Юрий Лысенко
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