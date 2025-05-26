Сын главы общества слепых подозревается в вымогательстве 30 млн рублей

Александра Сипкина, сына президента Всероссийского общества слепых Владимира, подозревают в вымогательстве 30 млн рублей. Крупную сумму он требовал с руководителя предприятия «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко за сохранение того при должности. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На прошлой неделе Сипкины посетили Казань для участия в III Всероссийском социально-реабилитационном форуме. Именно там Александр и встретился с Величко, чтобы потребовать с него деньги. Однако их разговор уже находился под наблюдением силовиков. На Сипкина-младшего завели уголовное дело по статье о получении подкупа.