Сын главы общества слепых подозревается в вымогательстве 30 млн рублей
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Александра Сипкина, сына президента Всероссийского общества слепых Владимира, подозревают в вымогательстве 30 млн рублей. Крупную сумму он требовал с руководителя предприятия «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко за сохранение того при должности. Об этом сообщает «Бизнес Online».
На прошлой неделе Сипкины посетили Казань для участия в III Всероссийском социально-реабилитационном форуме. Именно там Александр и встретился с Величко, чтобы потребовать с него деньги. Однако их разговор уже находился под наблюдением силовиков. На Сипкина-младшего завели уголовное дело по статье о получении подкупа.
Ранее бывшего генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и взятках. Он вместе с подельниками похитил у Минобороны 1,6 млрд рублей. Также его обвиняют в вымогательстве 12 миллионов рублей.