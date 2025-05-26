Тибетские монахи освятили в Туве самую большую мантру в России

На горе Догээ, расположенной рядом с Кызылом, тибетские монахи провели обряд освящения мантры «Ом мани падме хум» — самой крупной в России. Каменная надпись появилась здесь ещё в 2006 году по инициативе монахов монастыря Гьюдмед. Об этом рассказал РИА «Новости» верховный лама Тувы.

В советское время на этом месте была выложена фамилия Ленина, а в 90-е — название самой горы. С начала 2000-х здесь возвышается буддийская священная формула, одна из самых почитаемых в традиции махаяны.

На церемонию прибыла делегация монахов из Гьюдмеда — монастыря, известного во всём буддийском мире. Каждые два года его служители проводят обряды освящения личных покоев и храмов Далай-ламы. Своим приездом в Туву они подчеркнули значимость ритуала для буддистов всей России.