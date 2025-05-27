9 лет предателю: Как известного актёра сериала «След» выдала любовь к Украине Звезда сериала «След» Андрей Хабаров заочно приговорён за фейки про Армию России к 9 годам. Состоявшийся актёр теперь сидит без денег и работы в соседней Грузии. На его карьере поставлен жирный крест. И такой предатель не единственный в актёрской среде. 26 мая, 21:15 Российские актёры, выбравшие Украину, остались без денег и славы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова, © Kinopoisk, © МВД России

За что приговорили Хабарова

В понедельник Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии актёра сериала «След» Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Его осудили по статьям 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

— Приговором суда Хабарову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения. — Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции актёра на территорию РФ.

Андрею Хабарову 43 года, он родился на Украине в Николаеве. В России известен по работе в сериалах «След» и «Побег». В целом здесь артист явно не бедствовал: обзавёлся семьёй и детьми, стал генеральным директором продакшен-студии «Кино-процесс», которая, впрочем, официально не работала и даже была ответчиком в арбитраже по иску ПФР о взыскании обязательных платежей.

По опубликованным в сети открытым данным, в России он якобы жил и работал с 2010 года, но, может быть, актёру просто не хочется вспоминать более ранний период столичной жизни — как оказалось, его полный тёзка с совпадающими датой и местом рождения ещё в 2007 году в Москве был осуждён на 3 года по ч. 4 ст. 158 (кража).

Свою русофобскую позицию артист активно высказывал и до 2022 года. То и дело в его соцсетях появлялись репосты публикаций различных либеральных СМИ, в первые дни СВО Хабаров выложил ролик с якобы обстрелом своей малой родины, а позже выдавал за «зверства» россиян обстрел украинской ракетой «Точка-У» Краматорска.

Напомним, 8 апреля 2022 года украинские вояки нанесли удар по городскому вокзалу, откуда должно было эвакуироваться гражданское население. В результате подрыва боевой части ракеты погибло как минимум 50 человек, более 100 человек были ранены. Режим Зеленского привычно обвинил в этом Россию, однако собранные исчерпывающие доказательства причастности к убийству ВСУ убедили даже страны Запада — там эту тему резко «замолчали».

Этот эпизод и стал отправной точкой для возбуждения уголовного дела в отношении Хабарова. К этому моменту украинский актёр уже находился на территории Грузии, откуда через соцсети продолжал поливать помоями российских военных и докатился даже до заявлений о том, что Курск — это украинский город. После бегства из России артист оставил долгов на 300 тыс. рублей.

Звезда сериалов Анатолий Пашинин

Хабаров в России не единственный артист-украинец, внезапно вспомнивший о родине и в итоге потерявший наработанные годами репутацию, заработки, положение и канувший в Лету общественного внимания. Яркий пример перекрашивания — известный по ролям в фильме «Адмиралъ» и сериале «Грозовые ворота» актёр Анатолий Пашинин, который ещё в 2014 году выступил в поддержку Евромайдана и уехал в Незалежную воевать за ВСУ.

Анатолий Пашинин. Фото © Kinopoisk

46-летний актёр родом из Кировоградской области Украины, однако ещё в студенческие годы переехал в Москву. Здесь окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Кроме этих двух фильмов отметился в 41 российском теле- и кинопроекте, в том числе в патриотической ленте «Мы из будущего».

В 2014 году, уже на Украине, он стал бойцом 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии «Аратта» и активно пиарился, раздавая различные интервью СМИ Незалежной. Похоже, это единственное, чем он оказался полезен украинским воякам, об этом недвусмысленно говорил спустя несколько лет его командир, а его сослуживцы по «Правому сектору»* рассказывали, что он наркоман.

В последние годы Пашинин сидел дома без работы на шее у жены, которой обзавёлся в 2020 году. В своих блогах он регулярно клянчил деньги у подписчиков, а в жизни перебивался случайными заработками — зарабатывал любой черновой работой. При этом он регулярно сыпал проклятьями не только в адрес России, но и властей Украины, а в 2022 году даже угрожал белорусам, если они соберутся помогать «агрессору».

Алексей Горбунов

Схожая история случилась и с другим известным российским актёром — Алексеем Горбуновым. 63-летний артист родом из Киева, в театр он пришёл монтировщиком и подсобным рабочим, а актёром стал благодаря Аде Роговцевой, которая познакомила его со своим мужем, актёром и педагогом Константином Степанковым. В 1984 году Горбунов закончил Киевский театральный институт на его курсе.

Алексей Горбунов. Фото © Kinopoisk

Впрочем, на родине он влачил довольно жалкое существование. Денег хронически не хватало, Горбунову даже приходилось шабашить таксистом. Как актёр он состоялся в Москве — режиссёр Владимир Попков пригласил украинца на роль шута Шико в многосерийный телефильм «Графиня де Монсоро».

Как и Пашинин, Горбунов резко высказался в отношении России ещё в 2014 году. Он поддержал Евромайдан и уехал поддерживать «молодую демократию» в Одессу, но жизнь не задалась — там начались финансовые проблемы, из-за которых актёр даже не мог оплатить счета за электроэнергию. В итоге к 2018 году Горбунов разочаровался в политике страны — об этом он проговорился в интервью местным СМИ.

После начала СВО артист предпочитает помалкивать о происходящем, однако даёт концерты для ВСУ как музыкант — в Незалежной у Горбунова есть своя группа — и собирает для них помощь.

Александр Печерица

Ещё один сбежавший на Украину российско-украинский актёр — Александр Печерица. Он родился в 1982 году в Ленинграде. Окончил Киевский государственный университет театра, кино и телевидения, после чего снялся в 31 картине (в основном российского производства).

Александр Печерица. Фото © Kino-teatr

На следующий день после начала СВО Печерица записался в ряды Территориальной обороны ВСУ и уже в мае в составе 128-го батальона отправился воевать с «москалями» на Харьковском направлении. На фронте он взял позывной Артист.

В течение двух лет Печерица каким-то образом умудрялся совмещать боевые действия с участием в театральных постановках и многочисленных интервью, которые в основном раздавал в Киеве. Злые языки тогда поговаривали, что Печерица очередной обыкновенный боец пиар-войск, приезжающий на фронт «пофоткаться».

А в январе 2024 года артист неожиданно уволился из ВСУ «по семейным обстоятельствам» — якобы требуют внимания жена и ребёнок, находившиеся за пределами Украины. Забавно, что после дембеля в интервью одному из центральных местных телеканалов он вдруг заявил, что всё время службы очень боялся обстрелов и попасть в окружение.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Авторы Евгений Кузнецов