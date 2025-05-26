Из Африки с любовью: В Госдуме анонсировали летнюю волонтёрскую миссию в Донбассе

В рамках форума «Африканские горизонты» в Москве депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов анонсировал летнюю волонтёрскую миссию с участием африканских студентов, обучающихся в России. По его словам, этим летом они совместно с российскими добровольцами отправятся в Донбасс для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения — пожилым людям, инвалидам и детям.

«У нас есть ещё несколько тысяч африканских студентов, которые, конечно, должны хорошо учиться, вернуться на Родину, повышать там качество жизни и укреплять наши отношения. Я надеюсь, этим летом африканские студенты вместе с российскими волонтерами будут помогать нуждающимся — пожилым, инвалидам, детям. Мы рассчитываем, что ряд студентов поедут помогать в Донбасс. Важно двигаться на взаимном уважении и помогать всем», — рассказал парламентарий Инфо24.

Кузнецов подчеркнул, что эта инициатива продолжает традицию гуманитарного сотрудничества. Недавно российские специалисты завершили миссии в четырёх африканских странах, где делились медицинским опытом, а также отправили гуманитарные группы в Эфиопию и Кению для решения проблем водоснабжения.