Российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны.

Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.