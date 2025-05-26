Российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа
ПВО России за три часа сбила 23 украинских беспилотника в четырёх регионах
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Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны.
Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.
Ранее сегодня сообщалось, что российская ПВО отразила атаку 21 украинского дрона за три часа. По шесть БПЛА были сбиты в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской области и один — в Курской области.