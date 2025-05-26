Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 17:23

Российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа

ПВО России за три часа сбила 23 украинских беспилотника в четырёх регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны.

Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.

В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО
В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО

Ранее сегодня сообщалось, что российская ПВО отразила атаку 21 украинского дрона за три часа. По шесть БПЛА были сбиты в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской области и один — в Курской области.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar