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26 мая, 14:31

Российская ПВО отразила атаку 21 украинского дрона, пять сбили на подлёте к Москве

Минобороны: ПВО за три часа отразила атаку 21 украинского дрона

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Министерство обороны РФ сообщило, что 26 мая 2025 года с 14:00 до 17:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа над несколькими регионами России.

Согласно данным ведомства, по шесть дронов были сбиты в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской области и один — в Курской области.

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Напомним, в течение суток, с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая по московскому времени, российские силы ПВО вели неустанную борьбу с массированной атакой, уничтожив 148 украинских беспилотников самолётного типа.

Оксана Попова
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