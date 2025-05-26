Российская ПВО отразила атаку 21 украинского дрона, пять сбили на подлёте к Москве

Министерство обороны РФ сообщило, что 26 мая 2025 года с 14:00 до 17:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа над несколькими регионами России.

Согласно данным ведомства, по шесть дронов были сбиты в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской области и один — в Курской области.