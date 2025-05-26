Актриса Клэр МакКанн сообщила о трагической гибели своего 13-летнего сына
Клэр МакКанн с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / claremccannofficial
Австралийская актриса Клэр МакКанн сообщила о трагической кончине своего 13-летнего сына Атрейю. В личном блоге артистка рассказала, что мальчик терпел издевательства в школе.
По словам МакКанн, известной по драме «Круг лжи», она неоднократно обращалась в Министерство образования и службы по делам детей, однако никакой реакции не последовало. У подростка было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
«Мой худший кошмар стал реальностью — моего ребёнка украли у меня. Это разбивает мне сердце сильнее слов. <...> Это не его вина. Его предали школа и система, он страдал от ужасных издевательств», — написала актриса.
Артистка также сообщила о намерении подвергнуть тело сына криогенной заморозке, выразив надежду на возможность его оживления в будущем, если наука достигнет необходимого уровня развития.
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