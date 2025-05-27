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26 мая, 22:49

В Тульской области работает ПВО — было слышно не менее семи взрывов

SHOT: Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает SHOT. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Над городами Новомосковск и Узловая прогремели взрывы. Фото © SHOT

Над городами Новомосковск и Узловая прогремели взрывы. Фото © SHOT

По словам местных жителей, над Новомосковском было слышно не менее пяти взрывов, ещё два прогремели над городом Узловая. Предварительно, система ПВО сбивает дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО
В Туле прогремело минимум четыре взрыва, работает ПВО

Ранее российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа. 26 мая в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны. Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.

Алена Пенчугина
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