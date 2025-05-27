В Тульской области работает ПВО — было слышно не менее семи взрывов
SHOT: Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы
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Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает SHOT. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.
Над городами Новомосковск и Узловая прогремели взрывы. Фото © SHOT
По словам местных жителей, над Новомосковском было слышно не менее пяти взрывов, ещё два прогремели над городом Узловая. Предварительно, система ПВО сбивает дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа. 26 мая в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны. Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.