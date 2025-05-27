В Тульской области работает ПВО — было слышно не менее семи взрывов

По словам местных жителей, над Новомосковском было слышно не менее пяти взрывов, ещё два прогремели над городом Узловая. Предварительно, система ПВО сбивает дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее российская ПВО успешно отразила более 20 вражеских БПЛА за три часа. 26 мая в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 23 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны. Наиболее интенсивной атаке подверглись Орловская и Бранская области — здесь были нейтрализованы по семь дронов. В Тульской — сбито шесть, ещё три беспилотника ликвидированы над Курской областью.