В результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 80 человек

В течение последних суток в секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 81 человека. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

Взрыв. Видео © X / Aira Yumna

По предоставленным данным, 53 жертвы приходится на город Газа. Военные Израиля продолжают наносить удары по пригородам этой территории, а также по населённому пункту Хан-Юнис, расположенному на юге анклава.