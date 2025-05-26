В результате ударов Израиля в Газе погибли 57 человек

За последние сутки не менее 57 человек стали жертвами израильских ударов в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Израильская армия продолжает бомбардировки в центральной части палестинского анклава, под удар попал лагерь для перемещённых лиц Магази.

Сообщается, что 19 человек погибли после удара по школе в районе Ад-Дарадж. По данным телеканала Al-Aqsa, израильские военные также обстреляли район Туффах в восточной части города Газа в ночь на понедельник.