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26 мая, 02:19

В результате ударов Израиля в Газе погибли 57 человек

Al Jazeera: 57 человек погибли в Газе в результате израильских ударов

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mageBank4u

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mageBank4u

За последние сутки не менее 57 человек стали жертвами израильских ударов в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Израильская армия продолжает бомбардировки в центральной части палестинского анклава, под удар попал лагерь для перемещённых лиц Магази.

Сообщается, что 19 человек погибли после удара по школе в районе Ад-Дарадж. По данным телеканала Al-Aqsa, израильские военные также обстреляли район Туффах в восточной части города Газа в ночь на понедельник.

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Ранее сообщалось, что израильские силы контролируют значительную часть анклава в рамках операции под названием «Колесницы Гидеона». Контроль осуществляется как прямым военным присутствием и размещением сил в жилых районах, так и интенсивным огневым воздействием. Эти действия препятствуют свободному перемещению палестинцев к своим домам и лишают их доступа к имуществу.

Антон Голыбин
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