В результате ударов Израиля в Газе погибли 57 человек
Al Jazeera: 57 человек погибли в Газе в результате израильских ударов
Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mageBank4u
За последние сутки не менее 57 человек стали жертвами израильских ударов в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Израильская армия продолжает бомбардировки в центральной части палестинского анклава, под удар попал лагерь для перемещённых лиц Магази.
Сообщается, что 19 человек погибли после удара по школе в районе Ад-Дарадж. По данным телеканала Al-Aqsa, израильские военные также обстреляли район Туффах в восточной части города Газа в ночь на понедельник.
Ранее сообщалось, что израильские силы контролируют значительную часть анклава в рамках операции под названием «Колесницы Гидеона». Контроль осуществляется как прямым военным присутствием и размещением сил в жилых районах, так и интенсивным огневым воздействием. Эти действия препятствуют свободному перемещению палестинцев к своим домам и лишают их доступа к имуществу.