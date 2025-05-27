В Ростовской области была отражена атака украинских дронов

По его словам, были задействованы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным дежурных служб, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что за три часа российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, предпринятую противником. Было уничтожено 23 БПЛА самолётного типа. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Орловскую и Брянскую области, где было нейтрализовано по семь дронов. В Тульской области российскими ПВО было сбито шесть БПЛА, а в Курской — три.