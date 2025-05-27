Похититель криптовалюты у экс-премьера Грузии задержан при попытке сбежать из страны

Бизнесмен и бывший партнёр основателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили — Георгий Бачиашвили — задержан по «красному циркуляру» Интерпола. Он был найден при попытке сбежать на участке границы с Азербайджаном и Арменией, сообщила Служба госбезопасности республики.

«Из анонимного сообщения, поступившего в СГБ 26 мая 2025 года, стало известно, что вблизи так называемого участка зелёной границы между Красным мостом и Садахло перемещался гражданин Грузии и России Георгий Бачиашвили, разыскиваемый по «красному циркуляру», — рассказали в ведомстве.

Во время силовой операции бизнесмена задержали и предъявили ему обвинение в незаконном пересечении границы, по которому ему грозит ещё от трёх до пяти лет.