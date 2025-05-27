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Регион
27 мая, 08:04

Похититель криптовалюты у экс-премьера Грузии задержан при попытке сбежать из страны

Бизнесмен задержан за кражу криптовалюты у экс-премьера Грузии Иванишвили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Бизнесмен и бывший партнёр основателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили — Георгий Бачиашвили — задержан по «красному циркуляру» Интерпола. Он был найден при попытке сбежать на участке границы с Азербайджаном и Арменией, сообщила Служба госбезопасности республики.

«Из анонимного сообщения, поступившего в СГБ 26 мая 2025 года, стало известно, что вблизи так называемого участка зелёной границы между Красным мостом и Садахло перемещался гражданин Грузии и России Георгий Бачиашвили, разыскиваемый по «красному циркуляру», — рассказали в ведомстве.

Во время силовой операции бизнесмена задержали и предъявили ему обвинение в незаконном пересечении границы, по которому ему грозит ещё от трёх до пяти лет.

Бачиашвили уже признан виновным в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. В марте Тбилисский городской суд заочно приговорил бизнесмена к 11 годам тюрьмы. В ходе следствия было установлено, что он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход.

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Андрей Бражников
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