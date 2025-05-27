«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир три загадочных сообщения

26 мая на частоте загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучали новые зашифрованные слова. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», в 11:24 были переданы «скирд» и «вюртемберг», затем в 13:10 — «арыкорифт», а в 14:51 — «безмотивный».

Это уже не первое включение станции за последние дни. 22 мая в эфире прозвучали слова «беззлобие» и «хрюкостяг», а 19 мая, накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, — «блефопуф» и «болтанка».

УВБ-76 — известная «мегафонная» радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц. Она регулярно вызывает интерес у радиолюбителей и конспирологов своими бессмысленными, на первый взгляд, сигналами и словами.