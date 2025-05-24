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Регион
24 мая, 08:06

«Лютый хрюкостяг»: Медведев упомянул недавнее сообщение «радиостанции Судного дня»

Медведев упомянул недавнее сообщение «радиостанции Судного дня»

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на ЕС за игнорирование атак беспилотников на Россию. Он также упомянул радиостанцию УВБ-76 и её недавнее «сообщение».

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг», — написал замглавы СБ РФ в телеграм-канале.

Военная радиостанция УВБ-76, которую в прессе окрестили «радиостанцией Судного дня», регулярно транслирует зашифрованные сообщения, представляющие собой набор слов. Пользователи социальных сетей нередко пытаются связать информацию, переданную через радиостанцию с событиями в ходе специальной военной операции. Официальные комментарии о назначении станции отсутствуют.

«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием
«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием

До этого «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением 19 мая, в день переговоров США и РФ. В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало необычное слово «блефопуф».

Мария Любицкая
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