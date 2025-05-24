«Лютый хрюкостяг»: Медведев упомянул недавнее сообщение «радиостанции Судного дня»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на ЕС за игнорирование атак беспилотников на Россию. Он также упомянул радиостанцию УВБ-76 и её недавнее «сообщение».

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг», — написал замглавы СБ РФ в телеграм-канале.

Военная радиостанция УВБ-76, которую в прессе окрестили «радиостанцией Судного дня», регулярно транслирует зашифрованные сообщения, представляющие собой набор слов. Пользователи социальных сетей нередко пытаются связать информацию, переданную через радиостанцию с событиями в ходе специальной военной операции. Официальные комментарии о назначении станции отсутствуют.