«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием
Радио «Судного дня» передало в эфир загадочные сообщения спустя месяц молчания
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Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», возобновила свою активность, отправив в эфир новые, необъяснимые сообщения. Об этом сообщают радиолюбители, зафиксировавшие сигнал.
Сегодня было отмечено два сигнала: «НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856» и «НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703». Сообщения были переданы в 13:13 и 14:24 по московскому времени. После характерного шипения мужской голос отчётливо произнес цифры и кодовые слова, называя буквы с русскими именами.
Радиостанция УВБ-76, существующая с конца 70-х годов, работает непрерывно. Эфир в основном заполнен однообразным гулом, но истинное предназначение станции и значение передаваемых ею сигналов до сих пор неясны, порождая многочисленные домыслы и конспирологические теории.
До этого «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением 19 мая, в день переговоров США и РФ. В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало необычное слово «блефопуф». Стоит отметить, что это далеко не первый случай трансляции странных посланий.