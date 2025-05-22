«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», возобновила свою активность, отправив в эфир новые, необъяснимые сообщения. Об этом сообщают радиолюбители, зафиксировавшие сигнал.

Сегодня было отмечено два сигнала: «НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856» и «НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703». Сообщения были переданы в 13:13 и 14:24 по московскому времени. После характерного шипения мужской голос отчётливо произнес цифры и кодовые слова, называя буквы с русскими именами.