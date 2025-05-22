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Регион
22 мая, 18:20

«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием

Радио «Судного дня» передало в эфир загадочные сообщения спустя месяц молчания

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», возобновила свою активность, отправив в эфир новые, необъяснимые сообщения. Об этом сообщают радиолюбители, зафиксировавшие сигнал.

Сегодня было отмечено два сигнала: «НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856» и «НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703». Сообщения были переданы в 13:13 и 14:24 по московскому времени. После характерного шипения мужской голос отчётливо произнес цифры и кодовые слова, называя буквы с русскими именами.

Радиостанция УВБ-76, существующая с конца 70-х годов, работает непрерывно. Эфир в основном заполнен однообразным гулом, но истинное предназначение станции и значение передаваемых ею сигналов до сих пор неясны, порождая многочисленные домыслы и конспирологические теории.

«Радиостанция Судного дня» передала 12 новых сообщений
«Радиостанция Судного дня» передала 12 новых сообщений

До этого «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением 19 мая, в день переговоров США и РФ. В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало необычное слово «блефопуф». Стоит отметить, что это далеко не первый случай трансляции странных посланий.

Александра Мышляева
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