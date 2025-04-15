Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 00:30

«Лисоплащ и нутобакс»: «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с 4 сообщениями за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала за день четыре сообщения

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В эфире таинственной УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка» прозвучали четыре новых странных сообщения. В 10:54 по московскому времени радиостанция передала слово «нептун»

В 15:48 станция снова ожила, чтобы передать слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Наконец, в 18:41 слушатели услышали ещё одно загадочное слово — «нутобакс».

Ранее, 7 апреля, радиостанция передала слово «буерофант».

«Водоклев» и «аккордеон»: Радиостанция Судного дня передала два странных слова за день
«Водоклев» и «аккордеон»: Радиостанция Судного дня передала два странных слова за день

Как сообщал Life.ru, в феврале УВБ-76, именуемая в народе «жужжалка», проявила небывалую активность. Всего прозвучало 46 сообщений. В тот день, когда состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, 12 февраля, станция зафиксировала рекорд — 25 уникальных фраз. Тогда звучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие. Последние сообщения появились в эфире 3 марта со словами «йотоласт» и «рунический».

Никита Никонов
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar