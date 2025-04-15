«Лисоплащ и нутобакс»: «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с 4 сообщениями за день

В эфире таинственной УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка» прозвучали четыре новых странных сообщения. В 10:54 по московскому времени радиостанция передала слово «нептун»

В 15:48 станция снова ожила, чтобы передать слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Наконец, в 18:41 слушатели услышали ещё одно загадочное слово — «нутобакс».

Как сообщал Life.ru, в феврале УВБ-76, именуемая в народе «жужжалка», проявила небывалую активность. Всего прозвучало 46 сообщений. В тот день, когда состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, 12 февраля, станция зафиксировала рекорд — 25 уникальных фраз. Тогда звучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие. Последние сообщения появились в эфире 3 марта со словами «йотоласт» и «рунический».