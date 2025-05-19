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Регион
19 мая, 20:44

На фоне переговоров Путина и Трампа «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с посланием спустя более 20 дней тишины

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вечером 19 мая вновь передала в эфир загадочное сообщение. Об этом сообщают радиолюбители, зафиксировавшие сигнал.

В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало слово «блефопуф». Это далеко не первое странное послание, передаваемое станцией.

УВБ-76, известная с конца 1970-х, вещает круглосуточно, однако большую часть времени эфир заполнен монотонным «жужжанием». Назначение станции и смысл передаваемых сообщений остаются предметом догадок и конспирологических теорий.

«Лисоплащ и нутобакс»: «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с 4 сообщениями за день
«Лисоплащ и нутобакс»: «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с 4 сообщениями за день

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сразу 12 сообщений за день. В эфире прозвучали такие слова, как «Двинский, целостат, биржевик, швеллер, верхожом, стечение, пукосмак, лорошток, зубролиф, наложенье, бродолай и шпикомопс». Конспирологи предполагают, что станция является частью системы связи, которая используется в случае масштабного конфликта.

Антон Голыбин
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