На фоне переговоров Путина и Трампа «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вечером 19 мая вновь передала в эфир загадочное сообщение. Об этом сообщают радиолюбители, зафиксировавшие сигнал.

В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало слово «блефопуф». Это далеко не первое странное послание, передаваемое станцией.

УВБ-76, известная с конца 1970-х, вещает круглосуточно, однако большую часть времени эфир заполнен монотонным «жужжанием». Назначение станции и смысл передаваемых сообщений остаются предметом догадок и конспирологических теорий.