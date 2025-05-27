Верховный суд поддержал запрет арестов беременных, больных и бизнесменов
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Верховный суд подготовил проект постановления, согласно которому будет запрещено отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если им вменяются преступления небольшой или средней тяжести.
Согласно документу, заключение под стражу не может применяться в отношении: несовершеннолетних, беременных, женщин с малолетними детьми, единственных родителей, усыновителей или опекунов малолетних детей, а также родителей, опекунов или попечителей детей-инвалидов — при условии, что речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести.
Арест допускается только в исключительных случаях — если преступление совершено с применением насилия или угрозой его применения.
Кроме того, Верховный суд подчеркивает: нельзя заключать под стражу несовершеннолетних младше 16 лет, впервые подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Это ограничение распространяется и на остальных несовершеннолетних при первом нарушении закона по статье небольшой тяжести.
А ранее Верховный суд также выступил с инициативой по смягчению наказаний за оборот наркотиков. Предложенные поправки в УК РФ предусматривают отмену тюремного заключения для тех, кто впервые совершил незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотиков в значительном объёме без умысла на сбыт (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и подделку рецептов (ст. 233 УК РФ) при отсутствии отягчающих обстоятельств.