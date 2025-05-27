Верховный суд поддержал запрет арестов беременных, больных и бизнесменов

Верховный суд подготовил проект постановления, согласно которому будет запрещено отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если им вменяются преступления небольшой или средней тяжести.

Согласно документу, заключение под стражу не может применяться в отношении: несовершеннолетних, беременных, женщин с малолетними детьми, единственных родителей, усыновителей или опекунов малолетних детей, а также родителей, опекунов или попечителей детей-инвалидов — при условии, что речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести.

Арест допускается только в исключительных случаях — если преступление совершено с применением насилия или угрозой его применения.

Кроме того, Верховный суд подчеркивает: нельзя заключать под стражу несовершеннолетних младше 16 лет, впервые подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Это ограничение распространяется и на остальных несовершеннолетних при первом нарушении закона по статье небольшой тяжести.