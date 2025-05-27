На трассе Костромской области сгорел автобус, который вёз детей в санаторий

В Костромской области загорелся автобус, который вёз группу детей в санаторий. Как сообщает МЧС, все пассажиры (23 человека) успели покинуть салон. Причины возгорания уточняются. После инцидента детей и сопровождающих оперативно пересадили на другой автобус. Ситуацию взяла под контроль местная прокуратура.

«Предварительно установлено, сегодня, 27 мая, на 79-км автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо» в Костромском районе произошло возгорание двигателя автобуса марки «Neoplan», принадлежащий коммерческой организации из Костромы. В салоне автобуса находились 21 ученик СОШ №38, сопровождающий и водитель, которые направлялись в санаторий «Лунева», — говорится в сообщении прокуратуры.